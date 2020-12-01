Качественная офисная мебель для персонала

Насколько эффективным будет персонал, зависит от множества факторов, и одним из них является правильно подобранная мебель. Она обеспечивает комфорт и максимальную производительность труда, особенно если на предприятии большой штат работников. Поэтому, просматривая каталог мебели для персонала, следует обращать внимание на эргономичные варианты, без лишнего декора, но удобные и функциональные. Это позволит сформировать для каждого сотрудника качественное рабочее место, на которое он будет с удовольствием возвращаться.

Правила выбора офисной мебели

Группа компаний «ТопГрад» предлагает всем желающим по доступной стоимости качественную офисную мебель. Изготавливается она из экологически чистых материалов на современном производстве. Поэтому продукция отличается безопасностью для здоровья, долговечностью и удобством в использовании. Подбирается офисная мебель для персонала с учётом следующих правил:

Размер мебели. Столы, шкафа, стеллажи подбираются с учетом площади комнаты, чтобы они не были сильно громоздкими, ими можно было удобно пользоваться и сотрудникам оставалось достаточно места. Прочность и износостойкость. Тут важно обращать внимание на материла, его состав, толщину стенок, качество фурнитуры и толщину кромки. Высота конструкций. Высота кресла должна быть такой, чтобы согнутые колени сотрудника образовывали угол 90 градусов. Так человек не устанет в течение дня, и спина не будет перегружена. Высота стола подбирается таким образом, чтобы при выполнении работы не приходилось над ним чрезмерно наклоняться. Цветовая гамма. Мебель подбирается таким образом, чтобы все элементы гармонировали между собой и вписывались в интерьер.

Если в компании обширный документооборот, то офисная мебель оптом для персонала приобретается с учётом количества стеллажей. Именно на них будут располагаться папки.

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Предлагает магазин мебели для персонала массу вариантов, удовлетворяющих различным требованиям покупателей. Без лишних финансовых затрат можно легко обустроить офис любого размера: от небольшой компании до масштабного колл-центра. Чтобы не переплачивать, многие специалисты рекомендуют выбирать мебель для персонала в интернет-магазине. Тут нет наценки за аренду помещения, при этом группа компаний «ТопГрад» гарантирует высокое качество.