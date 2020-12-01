Папка-регистратор – и все дела в порядке!

Для хранения и упорядочивания большого количества данных при бумажном документообороте в офисах и предприятиях используют папки-регистраторы, без которых сложно представить современные архивы. А между тем изобрели их в Германии в конце 19-го века. Арочный механизм, применяемый в этих папках, придумал Луи Ляйтц, который получил на него патент, и до сих пор папки-регистраторы с арочным механизмом пользуются большой популярностью.

Классификация папок-регистраторов

При выборе папки-регистратора важно понимать, для каких именно нужд и документов они будут использоваться.

По ширине корешка папки-регистраторы делятся на 50 мм (вмещают 350 листов), 70 мм, а также чуть больше - папки-регистраторы 75 мм и папки-регистраторы 80 мм (не более 600 листов).

Папки с горизонтальной ориентацией распространены меньше, чем с вертикальной (книжный формат), и используются для эксель-таблиц и других документов в альбомном формате.

В большинстве случаев используются папки в формате А4, А3 используется для чертежей и масштабных отчетов.

Преимущества папок-регистраторов

Жесткие папки – это незаменимый помощник в офисе, в архивах, в образовательных и медицинских учреждениях, где нужно хранить много документов. Их преимущества достаточно очевидны:

надежное хранение бумаг благодаря жесткому коробу;

позволяет вместить большое количество документов из-за широкого корешка;

возможность быстрого поиска;

нет необходимости делать дополнительные дырки, так как арочный механизм унифицирован под размер современных дыроколов для листов А4;

удобное добавление и удаление документов из папки;

торцевой карман позволяет при необходимости быстро поменять название папки, вставив бумажный вкладыш;

в архиве можно создать цветовую дифференциацию, например, хранить документы за один год в черных папках-регистраторах, а в красных – за другой.

Где приобрести папки-регистраторы?

Группа компаний «ТопГрад» предлагает широкий ассортимент канцелярских и хозяйственных товаров для офисных нужд – удобные папки-регистраторы от «Комус» или папки-регистраторы attache, качественная бумага, маркеры, карандаши, одноразовая посуда и многое другое.

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