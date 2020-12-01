Канцелярские товары для офиса

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дыроколы;

степлеры;

клейкие ленты;

накопители для бумаг;

папки;

штампы и печати;

маркеры;

ручки и карандаши;

кнопки и скрепки;

ножницы;

различные настольные наборы и т. д.

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