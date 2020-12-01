Архивные папки – все дела в порядке!

Ведение бумажной документации является неотъемлемой частью деятельности как мелких фирм, так и крупных корпораций. Несмотря на активное введение электронного документооборота, многие важные бумаги все равно должны храниться в архивах пять и более лет. Необходимость хранения большого количества бумаг диктует требования к удобству поиска, их систематизированию и размещению.

Отличное решение этой проблемы – архивный короб, который представляет собой картонную коробку с жестким каркасом. Архивный короб продается в канцелярских магазинах (например, «Комус») в разборном виде, поэтому при хранении не занимает много места. Сбоку в нем располагаются отверстия для удобного переноса.

Преимущества использования архивных коробов:

низкая стоимость;

длительный срок эксплуатации и надежность, при специальной обработке гофрокартон прекрасно выдерживает влажность;

прочность, не подвержен механическим повреждениям;

небольшие размеры позволяют удобно хранить в разобранном состоянии, а при необходимости собрать за минуту;

удобство в систематизации документов;

возможность заказать короб по индивидуальным потребностям.

Архивный короб можно размещать на стеллажах вертикально или горизонтально, и он отлично защищает документы от пыли и загрязнений. Папка архивная–короб с резинками обеспечивает сохранность листов и надежно фиксирует углы.

Другие виды архивных папок

Различные виды архивных папок отлично справляются с задачей хранения большого количества документации. Архивная папка на завязках чаще всего используется в архивах, она получила в обиходе название «дело», так как предназначена для хранения личных дел сотрудников компании. Архивные папки на 4 завязках из прочного картона позволяют не только вместить значительный объем бумаг, но и крайне удобны при переноске.

Архивные папки из бумвинила широко применяются в любом офисе для подшивки документов, которые потом можно просматривать как книгу.

Архивная папка attache отличается наличием специального гребешка для подшивки документов и двумя завязками, чтобы фиксировать папку в закрытом виде.

Где купить качественные архивные папки?

Архивные папки широко используют для хранения ценных бумаг в банках, карточек пациентов в медицинских учреждениях, в страховых компаниях и других фирмах. Быстро и просто заказать необходимое количество складных архивных папок всегда можно на сайте компании «ТопГрад». Комплексное обеспечение компании любыми канцелярскими и офисными принадлежностями с быстрой доставкой позволит сконцентрироваться на работе предприятия, не отвлекаясь на ненужные хлопоты по закупке.