Архивные папки – все дела в порядке!
Ведение бумажной документации является неотъемлемой частью деятельности как мелких фирм, так и крупных корпораций. Несмотря на активное введение электронного документооборота, многие важные бумаги все равно должны храниться в архивах пять и более лет. Необходимость хранения большого количества бумаг диктует требования к удобству поиска, их систематизированию и размещению.
Отличное решение этой проблемы – архивный короб, который представляет собой картонную коробку с жестким каркасом. Архивный короб продается в канцелярских магазинах (например, «Комус») в разборном виде, поэтому при хранении не занимает много места. Сбоку в нем располагаются отверстия для удобного переноса.
Преимущества использования архивных коробов:
- низкая стоимость;
- длительный срок эксплуатации и надежность, при специальной обработке гофрокартон прекрасно выдерживает влажность;
- прочность, не подвержен механическим повреждениям;
- небольшие размеры позволяют удобно хранить в разобранном состоянии, а при необходимости собрать за минуту;
- удобство в систематизации документов;
- возможность заказать короб по индивидуальным потребностям.
Архивный короб можно размещать на стеллажах вертикально или горизонтально, и он отлично защищает документы от пыли и загрязнений. Папка архивная–короб с резинками обеспечивает сохранность листов и надежно фиксирует углы.
Другие виды архивных папок
Различные виды архивных папок отлично справляются с задачей хранения большого количества документации. Архивная папка на завязках чаще всего используется в архивах, она получила в обиходе название «дело», так как предназначена для хранения личных дел сотрудников компании. Архивные папки на 4 завязках из прочного картона позволяют не только вместить значительный объем бумаг, но и крайне удобны при переноске.
Архивные папки из бумвинила широко применяются в любом офисе для подшивки документов, которые потом можно просматривать как книгу.
Архивная папка attache отличается наличием специального гребешка для подшивки документов и двумя завязками, чтобы фиксировать папку в закрытом виде.
Где купить качественные архивные папки?
Архивные папки широко используют для хранения ценных бумаг в банках, карточек пациентов в медицинских учреждениях, в страховых компаниях и других фирмах. Быстро и просто заказать необходимое количество складных архивных папок всегда можно на сайте компании «ТопГрад». Комплексное обеспечение компании любыми канцелярскими и офисными принадлежностями с быстрой доставкой позволит сконцентрироваться на работе предприятия, не отвлекаясь на ненужные хлопоты по закупке.
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